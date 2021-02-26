Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках

Жители могут посещать их в определённые дни и соблюдать требования безопасности
В Железнодорожном районе Улан-Удэ спортивные площадки и стадионы, находящиеся на территории общеобразовательных организаций, стали доступны жителям столицы Бурятии. Горожане могут воспользоваться спортивными объектами для занятий физкультурой при условии использования по назначению и соблюдения требований безопасности. Сделано это в целях развития спорта и популяризации здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
Графики работ школьных стадионов
Школа №7
Понедельник - пятница:
8.00 – 18.30 - учебные занятия по расписанию
19.00 – 21.00 - занятия физкультурой жителей микрорайона
Суббота – воскресенье:
Работа спортивных секций, занятия физкультурой жителей микрорайона
Гимназия №14
Понедельник – пятница:
7.00-8.00 - свободный график
8.00-19.30 - уроки физкультуры
19.30-21.30 - свободный график
Суббота – воскресенье:
Работа спортивных секций, занятия физкультурой жителей микрорайона
Школа № 26
Понедельник – пятница:
07.00-08.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона
08.00-15.00 – уроки физкультуры по расписанию
15.00-18.00 - внеурочная деятельность, спортивные игры, занятия спортивных секций
18.00-21.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона
Суббота –воскресенье:
07.00-21.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона
Лицей №27
Понедельник – пятница:
08:00 – 19:00 - учебно-тренировочные занятия по расписанию лицея №27
19:00 – 22:00 - тренировочные занятия жителей микрорайона
Суббота –воскресенье:
07.00-21.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона
Школа №38
Понедельник - пятница:
7.00 – 8.00 - утренние пробежки, тренировки взрослого населения.
8.00 - 18.00 - уроки физической культуры по расписанию, внеурочная деятельность, кружки.
18.00 - 20.00 - вечерние пробежки, тренировки взрослого населения, проведение мероприятий по согласованию с администрацией школы.
Суббота - воскресенье:
9.00 -18.00 - школьные мероприятия по графику.
18.00 -20.00 - мероприятия взрослого населения.
Школа № 40
Понедельник - пятница:
6:00 – 7:30, 19:00-21:00 – для пробежек, тренировок взрослого населения
8:00 – 19:00 – занятия учащихся по расписанию
Суббота - воскресенье:
9:00 – 19:00 для пробежек, тренировок взрослого населения
Школа № 42
Понедельник - пятница:
07.00-07.45 - занятие физкультурой жителей района
08.00-18.55 - учебные занятия по расписанию
19.00-21.00 - занятие физкультурой жителей района
19.00-20.30 - занятие физкультурой жителей района в зимний период
Суббота - воскресенье:
08.00-10.00 - занятие физкультурой жителей района
10.00-16.00 - работа спортивных секций
17.00-19.00 - занятие физкультурой жителей района
Школа № 46
Понедельник - пятница:
07.00 – 08.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения
08.00 – 19.00 - уроки учащихся школы, занятия кружков и секций
19.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения
Суббота - воскресенье:
07.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения
Школа № 48
Понедельник - пятница:
08.00 – 17.30 - уроки учащихся школы, занятия кружков и секций
18.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения
Суббота - воскресенье:
08.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения
Школа № 51
Понедельник - пятница:
7.00 - 9.00 – спортивные занятия для жителей микрорайона.
9.00 - 17.00 – занятия для учащихся, детей и подростков, проживающих на микрорайоне.
17.00 - 19.00 - спортивные занятия для жителей микрорайона
Школа № 65
Понедельник - пятница:
07.00-07.30 - свободный график
07.30-18.30 - учебное время
18.30-21.00 - спортивные секции
Суббота - воскресенье:
07.00-09.00 - свободный график
09.00-18.00 - спортивные секции
Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках
Общество, Фото:
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