Улан-удэнцам разрешили тренироваться на школьных спортплощадках

Жители могут посещать их в определённые дни и соблюдать требования безопасности



В Железнодорожном районе Улан-Удэ спортивные площадки и стадионы, находящиеся на территории общеобразовательных организаций, стали доступны жителям столицы Бурятии. Горожане могут воспользоваться спортивными объектами для занятий физкультурой при условии использования по назначению и соблюдения требований безопасности. Сделано это в целях развития спорта и популяризации здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.



Графики работ школьных стадионов



Школа №7

Понедельник - пятница:

8.00 – 18.30 - учебные занятия по расписанию

19.00 – 21.00 - занятия физкультурой жителей микрорайона

Суббота – воскресенье:

Работа спортивных секций, занятия физкультурой жителей микрорайона



Гимназия №14

Понедельник – пятница:

7.00-8.00 - свободный график

8.00-19.30 - уроки физкультуры

19.30-21.30 - свободный график

Суббота – воскресенье:

Работа спортивных секций, занятия физкультурой жителей микрорайона



Школа № 26

Понедельник – пятница:

07.00-08.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона

08.00-15.00 – уроки физкультуры по расписанию

15.00-18.00 - внеурочная деятельность, спортивные игры, занятия спортивных секций

18.00-21.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона

Суббота –воскресенье:

07.00-21.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона



Лицей №27

Понедельник – пятница:

08:00 – 19:00 - учебно-тренировочные занятия по расписанию лицея №27

19:00 – 22:00 - тренировочные занятия жителей микрорайона

Суббота –воскресенье:

07.00-21.00 – занятия физкультурой жителей микрорайона



Школа №38

Понедельник - пятница:

7.00 – 8.00 - утренние пробежки, тренировки взрослого населения.

8.00 - 18.00 - уроки физической культуры по расписанию, внеурочная деятельность, кружки.

18.00 - 20.00 - вечерние пробежки, тренировки взрослого населения, проведение мероприятий по согласованию с администрацией школы.

Суббота - воскресенье:

9.00 -18.00 - школьные мероприятия по графику.

18.00 -20.00 - мероприятия взрослого населения.



Школа № 40

Понедельник - пятница:

6:00 – 7:30, 19:00-21:00 – для пробежек, тренировок взрослого населения

8:00 – 19:00 – занятия учащихся по расписанию

Суббота - воскресенье:

9:00 – 19:00 для пробежек, тренировок взрослого населения



Школа № 42

Понедельник - пятница:

07.00-07.45 - занятие физкультурой жителей района

08.00-18.55 - учебные занятия по расписанию

19.00-21.00 - занятие физкультурой жителей района

19.00-20.30 - занятие физкультурой жителей района в зимний период

Суббота - воскресенье:

08.00-10.00 - занятие физкультурой жителей района

10.00-16.00 - работа спортивных секций

17.00-19.00 - занятие физкультурой жителей района



Школа № 46

Понедельник - пятница:

07.00 – 08.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения

08.00 – 19.00 - уроки учащихся школы, занятия кружков и секций

19.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения

Суббота - воскресенье:

07.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения



Школа № 48

Понедельник - пятница:

08.00 – 17.30 - уроки учащихся школы, занятия кружков и секций

18.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения

Суббота - воскресенье:

08.00 – 21.00 - самостоятельные спортивные, оздоровительные занятия для населения



Школа № 51

Понедельник - пятница:

7.00 - 9.00 – спортивные занятия для жителей микрорайона.

9.00 - 17.00 – занятия для учащихся, детей и подростков, проживающих на микрорайоне.

17.00 - 19.00 - спортивные занятия для жителей микрорайона



Школа № 65

Понедельник - пятница:

07.00-07.30 - свободный график

07.30-18.30 - учебное время

18.30-21.00 - спортивные секции

Суббота - воскресенье:

07.00-09.00 - свободный график

09.00-18.00 - спортивные секции

