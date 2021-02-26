Велосипедист через суд добился справедливости
В июле 2019 улан-удэнца, едущего на велосипеде, остановили в Аршанском участковом лесничестве. В это время действовал особый противопожарный режим, доступ в лес был ограничен. Было возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
Затем государственный инспектор по пожарному надзору прекратил производство по делу в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.
Однако принципиальный улан-удэнец, несмотря на это, обратился в суд. Он просил прекратить производство по делу в связи с другой причиной – отсутствием состава административного правонарушения.
Суд удовлетворил требование велосипедиста. Выяснилось, что мужчина ехал на велосипеде по дороге, соединяющей посёлки Аршан и Верхняя Берёзовка, в сам лес не заходил. На дороге, по которой он двигался, не был установлен шлагбаум. Имевшийся аншлаг с предупреждающей надписью не содержал привязки к местности, из него не было понятно, где именно имеется запрет для посещения леса.
Кроме того, ограничение посещения леса имеют исключения, в частности, в случае сквозного проезда по дороге общего пользования. Доказательств, свидетельствующих о том, что дорога, по которой двигался, не является общественной, в материалах дела не было.
- Решением суда отменено постановление государственного инспектора по делу об административном правонарушении. Оно прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решение в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
В Улан-Удэ велосипедиста хотели наказать за проезд через лес
Общество, Фото:
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