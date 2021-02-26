Известные бурятские юмористы поборются за пять миллионов рублей
В пятницу, 26 февраля, на ТНТ выйдет новый выпуск оригинального юмористического шоу «Comedy Баттл» (16+). Блогеры Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев в составе трио «Чива» ещё ни разу не пробовали свои силы в юмористических проектах ТНТ. Ребята рассчитывают на мощную поддержку зрителей и планируют побороться за приз в пять миллионов рублей.
Парни познакомились, когда играли в КВН, а уже после решили попробовать себя в жанре миниатюр и создали команду «Чива».
- Сначала у нас был дуэт, и мы решили назвать его по первыми буквами имён, - рассказывает Валерий Гуляев. – Чуть позже к нам присоединился Юра, но мы все равно оставили все, как есть. Он не обижается, так что всё в порядке.
У каждого из ребят есть опыт выступлений в юмористических шоу, но как трио они появятся на сцене Comedy Баттла, который уже 11 сезонов подряд открывает новые имена в стендапе, впервые. Юра, Валера и Чимит готовились к выступлению и писали шутки вместе. У парней нет лидера, помимо творчества их связывает дружба - они вместе решают, как будет лучше для их компании.
Ребята не только участвуют в юмористической жизни Улан-Удэ, но и работают вместе в своем рекламном агентстве, а также снимают вайны и ролики для YouTube.
- Участие в шоу – это и хороший опыт, и возможность расширить горизонты. Теперь мы понимаем, что любой, кто хочет попасть в Comedy Баттл, у кого есть харизма, может это сделать. Главное – с чего-то начать. Эфир с нами вы увидите уже в эту пятницу. Мы выделяемся на фоне других участников нашим азиатским юмором», - говорят Валера, Юра и Чимит.
Насколько удачным окажется дебют трио «Чива» из Улан-Удэ в «Comedy Баттл», станет известно в эту пятницу в 23:00 на ТНТ.
Трио «Чива» из Улан-Удэ выступит в шоу «Comedy Баттл»
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