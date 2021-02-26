Устроившиеся на работу жители Бурятии незаконно получали пособие

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Прокуратура проверила исполнение законодательства о занятости населения Центром занятости населения Джидинского района Бурятии.



Установлено, что в 2020 году по результатам сверок с Пенсионным фондом Российской Федерации снято с учёта 26 безработных в связи с их трудоустройством. При этом люди о своём трудоустройстве центр занятости населения не уведомили. Общий размер переплаты пособия по безработице составил 216 тысяч рублей.



- На момент проверки в бюджет Российской Федерации не возвращено 171,5 тыс. рублей. Органом занятости надлежащих мер по возврату необоснованно выплаченных пособий не принято, исковые заявления в суд не предъявлены, сведения о незаконном получении пособий в правоохранительные органы не направлены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По результатам рассмотрения представления прокурора района учреждением инициировано проведение доследственных проверок по факту незаконного получения пособия, в досудебном порядке возмещено 30 тысяч рублей, четыре виновных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении троих фиктивных безработных возбуждены уголовные дела за мошенничество при получении выплат, к ним предъявлены исковые заявления в суд о взыскании незаконно полученных денежных средств.







