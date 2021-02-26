В Улан-Удэ откроется художественный центр «Залуу»

















Сегодня, 26 февраля, в Улан-Удэ откроется новый художественный центр «Залуу». Он создан для развития творческой среды и поддержки местных художников. Он расположится по адресу Коммунистической, 19.«Залуу» преследует цель объединить под общим началом бурятских художников, слить воедино различные виды искусства (живопись, скульптура, музыка, театр, перформанс и уличные танцы), а также сохранить и популяризировать бурятский язык и культуру бурятского народа.Идею создания центра поддержал в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов на Совете по культуре и искусству. Координаторами центра выступят режиссёр Олег Юмов и искусствовед Надежда Абзаева.