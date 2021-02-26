В Бурятии «чёрный» лесоруб получил «условку»

Ущерб составил более четверти миллиона рублей
Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года в защитных лесах Кижингинского сельского участкового лесничества житель улуса Чесан с помощью бензопилы совершил незаконную рубку 25 сырорастущих сосен.
Ущерб составил 254 тысячи рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ущерб осуждённым возмещён в полном объёме. Незаконно добытая древесина обращена в доход государства.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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