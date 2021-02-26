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В Бурятии «чёрный» лесоруб получил «условку»

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил «условку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более четверти миллиона рублей

Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года в защитных лесах Кижингинского сельского участкового лесничества житель улуса Чесан с помощью бензопилы совершил незаконную рубку 25 сырорастущих сосен.

Ущерб составил 254 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ущерб осуждённым возмещён в полном объёме. Незаконно добытая древесина обращена в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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