В Бурятии «чёрный» лесоруб получил «условку»

Ущерб составил более четверти миллиона рублей



Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.



В судебном заседании установлено, что в октябре 2020 года в защитных лесах Кижингинского сельского участкового лесничества житель улуса Чесан с помощью бензопилы совершил незаконную рубку 25 сырорастущих сосен.



Ущерб составил 254 тысячи рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ущерб осуждённым возмещён в полном объёме. Незаконно добытая древесина обращена в доход государства.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

