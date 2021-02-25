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Мэр Улан-Удэ раскрыл, где построят два новых детсад

Мэр Улан-Удэ раскрыл, где построят два новых детсад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из детсадов появится за ФСК

В этом году в Улан-Удэ начнётся строительство двух новых детских садов, сообщил на своей странице в соцсети мэр Игорь Шутенков.

Новые детсады будут располагаться на улице Лермонтова (за ФСК), и на улице Конечная (недалеко от детского сада на Боевой).

- Да, в последнем случае два сада будут располагаться рядом. Такое решение принято в связи с расчётом потребности мест в детских садах в этом районе. Ведь на улице Конечная идёт застройка многоквартирными домами. Это одна из причин и возведения пристроя к 49-й школе, - пояснял Шутенков.

Проектно-сметная документация по новым двум детским садам ещё разрабатывается. Но согласно типовому проекту, в каждом смогут разместиться по 280 детей. Это примерно 14 групп по 20 воспитанников. Детские сады будут двухэтажные. Проектами будет предусмотрены музыкальный зал, спортзал, пищеблок, а также игровые, спальни, буфеты, раздевалки и санузлы.

Сейчас на местах будущей стройки идут подготовительные работы. На улице Конечная освобождают земельный участок и идет вывоз грунта. Сад будет строить «Ростинвест». На Лермонтова на площадке уже установлено временное ограждение, завезены строительные вагончики для рабочих, заключен контракт с ООО «Стройинком».


детские сады
 
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