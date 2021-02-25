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В иркутской школе детей пытались накормить комком пельменей

В иркутской школе детей пытались накормить комком пельменей
Общество,  Фото:страница Андрея Распутина
Школьники отказались есть неаппетитное блюдо

20 февраля в иркутской школе №66 дети массово отказались от обеда. На обед детям подали крайне неаппетитные пельмени. Про жалобы на школьное питание на своей странице в Facebook написал депутат Думы города Иркутска Алексей Распутин.

- Пельмени при варке слиплись, их разрезали ножом и предложили нашим детям, – рассказывают родители, – В итоге большинство ребят остались голодными.

Руководитель МУП «Комбинат питания» Марина Черемных прокомментировала случившееся. Оказалось, что работники осваивают новый аппарат.

- В комбинате питания новый пельменный аппарат, на котором была произведена первая партия пельменей. Аппарат не успели отработать. При варке пробных малых порций пельмени получились вкусными. А при готовке большой порции слиплись в ком. Пельмени в тот день в школу привезли в виде полуфабрикатов, и сотрудники комбината питания готовили их перед обедом в школьном буфете. Времени на приготовление другой еды не было, - сообщила Марина Черемных.

В приёмную депутата поступает много жалоб родителей школьников, касающихся питания. Дети жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко. Рассказывают, что в тарелках можно обнаружить волосы, насекомых и т.п. Ребята видели, что остатки компота сливают в общую кастрюлю и вновь разливают по стаканам.

Вопрос о качестве школьного питания в предместье Рабочее Андрей Распутин взял под личный контроль. Создан оперативный чат с руководством комбината для ежедневного информирования по поводу школьных обедов. В ближайшее время планируется проведение рабочей встречи руководства комбината питания с родительским школьным комитетом, чтобы обсудить болевые точки и найти пути решения. Новый пельменный аппарат будет настроен и опробован в работе.

Родители учеников школы №66, ссылаясь на уже имеющийся в городе опыт, предложили создать на базе школы родительский надзор за качеством питания.

волос в сгущённом молоке

деревяшка в сдобе

школьники школьное питание
 
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