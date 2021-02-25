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Подростки из улан-удэнского СИЗО написали письма отцам

Подростки из улан-удэнского СИЗО написали письма отцам
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Родителей учат видеть хорошее в своих осуждённых детях

В Улан-Удэ психологи СИЗО-1 для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых провели акцию «Письмо отцу». Подростки написали письма своим папам, поздравив их с Днём защитника Отечества.

- Данная акция прошла в рамках комплексной психопрофилактической программы по работе с несовершеннолетними в условиях следственного изолятора «Мой ребенок…». В программе особое место отводится работе с ресурсами и ценностями подростков. Также проводится работа с родителями в русле семейной психотерапии: родители учатся видеть хорошее в своих детях, принимать их разными, видеть их позитивное будущее, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
СИЗО дети
 
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