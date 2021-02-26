В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 февраля по республике ночью местами небольшой снег, днём на большей части территории небольшой снег, местами умеренные снегопады. Ветер ночью восточный 3-8, в отдельных районах до 14, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северо-востоку местами до 33, днём -5,-10, местами -13,-18.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -6,-8.
В Бурятии небольшой снег
Общество, Фото:
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