В Бурятии осуждённые в колонии слепили цветные буузы

Осуждённых исправительной колонии № 1 научили лепить буузы
Кулинарный мастер-класс прошёл в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске. Занятие для осуждённых провели преподаватели профессионального училища при колонии.
Осуждённых научили лепить бурятское национальное блюдо – буузы. Педагоги рассказали легенду о 33 защипах, после чего приступили к практике.
Осужденные учились лепке бууз с 33 защипами, а также в форме конского хвоста и в форме бараньего рога. Каждый из присутствующих опробовал все этапы – просеял муку, замешивал тесто, подбирал нужную консистенцию фарша, лично лепил буузы.
Также на мастер-классе преподаватели показали, из чего можно сделать натуральные красители, а осуждённые учились замешивать цветное тесто для бууз.
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