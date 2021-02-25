 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

В Бурятии осуждённые в колонии слепили цветные буузы

В Бурятии осуждённые в колонии слепили цветные буузы
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённых исправительной колонии № 1 научили лепить буузы

Кулинарный мастер-класс прошёл в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске. Занятие для осуждённых провели преподаватели профессионального училища при колонии.

Осуждённых научили лепить бурятское национальное блюдо – буузы. Педагоги рассказали легенду о 33 защипах, после чего приступили к практике.

Осужденные учились лепке бууз с 33 защипами, а также в форме конского хвоста и в форме бараньего рога. Каждый из присутствующих опробовал все этапы – просеял муку, замешивал тесто, подбирал нужную консистенцию фарша, лично лепил буузы.

Также на мастер-классе преподаватели показали, из чего можно сделать натуральные красители, а осуждённые учились замешивать цветное тесто для бууз.


осужденные колония буузы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Работы из Бурятии попали на конкурс рисунков о переписи
Работы из Бурятии попали на конкурс рисунков о переписи
Общество, 25.02.2021
Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе ещё не поздно
В селе в Бурятии не могут стерилизовать кошек и сук
В селе в Бурятии не могут стерилизовать кошек и сук
Общество, 25.02.2021
Местные жители обеспокоены вопросом стерилизации
В Забайкалье оштрафовали директора заповедника
В Забайкалье оштрафовали директора заповедника
Общество, 25.02.2021
Нарушение вскрыла прокуратура
Жителей Бурятии зовут на «Хоринскую рыбалку-2021»
Жителей Бурятии зовут на «Хоринскую рыбалку-2021»
Общество, 25.02.2021
Заявки на участие принимаются до середины марта
Лучшие лесные проекты выбрали в Бурятии
Лучшие лесные проекты выбрали в Бурятии
Общество, 25.02.2021
Оценивать работы было сложно, рассказали судьи
«Би-2» отпразднует с улан-удэнцами выход из «депрессии»
«Би-2» отпразднует с улан-удэнцами выход из «депрессии»
Общество, 25.02.2021
Легендарные рокеры анонсировали концерт в столице Бурятии
В Улан-Удэ зрителей на чемпионат России по борьбе пустят только со справкой
В Улан-Удэ зрителей на чемпионат России по борьбе пустят только со справкой
Общество, 25.02.2021
Федерация борьбы России проверила готовность Улан-Удэ к чемпионату страны
Отрезанные друг от друга жители района Бурятии просят мост
Отрезанные друг от друга жители района Бурятии просят мост
Общество, 25.02.2021
Друг от друга отрезаны жители Прибайкальского района
Невестка Валерии чувствует энергетику Байкала каждый день
Невестка Валерии чувствует энергетику Байкала каждый день
Общество, 25.02.2021
Многие подписчики невестки Валерии не догадывались, что она родом из Улан-Удэ
На севере Бурятии маленьких детей, изъятых из семей, некуда помещать
На севере Бурятии маленьких детей, изъятых из семей, некуда помещать
Общество, 25.02.2021
Единственный центр принимает детей только от трёх лет
В Иркутске полицейские помогли рожающей женщине
В Иркутске полицейские помогли рожающей женщине
Общество, 25.02.2021
Женщина благополучно родила девочку
В колониях Иркутской области вернули длительные свидания
В колониях Иркутской области вернули длительные свидания
Общество, 25.02.2021
Для посещения нужно запастись масками и сдать анализ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^