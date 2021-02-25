В Бурятии осуждённые в колонии слепили цветные буузы

Также на мастер-классе преподаватели показали, из чего можно сделать натуральные красители, а осуждённые учились замешивать цветное тесто для бууз.











Кулинарный мастер-класс прошёл в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске. Занятие для осуждённых провели преподаватели профессионального училища при колонии.Осуждённых научили лепить бурятское национальное блюдо – буузы. Педагоги рассказали легенду о 33 защипах, после чего приступили к практике.Осужденные учились лепке бууз с 33 защипами, а также в форме конского хвоста и в форме бараньего рога. Каждый из присутствующих опробовал все этапы – просеял муку, замешивал тесто, подбирал нужную консистенцию фарша, лично лепил буузы.