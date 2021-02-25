В первую тройку вошли Джидинский, Закаменский и Бичурский районы
В Бурятии рейтинг лидеров по поголовью крупного рогатого скота возглавил Джидинский район. В нём насчитали 45261 голов КРС. Это на 5,7% больше уровня предыдущего года.
Второе место занимает Закаменский район с 36992 головами крупного рогатого скота. Замыкает тройку лидеров Бичурский район с 29895 головами КРС.
В целом поголовье коров в Бурятии на 1 января 2021 года составляет более 349 тысяч, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
В Бурятии определили лидеров по поголовью КРС
Общество, Фото:
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