В Бурятии определили лидеров по поголовью КРС

В первую тройку вошли Джидинский, Закаменский и Бичурский районы



В Бурятии рейтинг лидеров по поголовью крупного рогатого скота возглавил Джидинский район. В нём насчитали 45261 голов КРС. Это на 5,7% больше уровня предыдущего года.



Второе место занимает Закаменский район с 36992 головами крупного рогатого скота. Замыкает тройку лидеров Бичурский район с 29895 головами КРС.



В целом поголовье коров в Бурятии на 1 января 2021 года составляет более 349 тысяч, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

