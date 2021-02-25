В соревнованиях участвовали ветераны и любители
В Иркутске состоялся открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. Соревнования прошли с 21 по 22 февраля в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена».
В чемпионате приняла участие команда из Бурятии в составе 20 человек. Сборная республики завоевала 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали, сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Напомним, что к участию в соревнованиях в группе ветеранов допускались мужчины и женщины от 30 лет и старше, среди любителей – спортсмены младше 30 лет. В программу турнира вошли бег на 60 метров с барьерами, на 60, 200, 400, 1500, 3000 метров; спортивная ходьба 3000 метров; эстафета 4х200 метров; прыжки с шестом, в высоту и длину; толкание ядра.
Легкоатлеты Бурятии завоевали 18 медалей чемпионата ДФО и СФО
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