Легкоатлеты Бурятии завоевали 18 медалей чемпионата ДФО и СФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях участвовали ветераны и любители



В Иркутске состоялся открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей. Соревнования прошли с 21 по 22 февраля в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена».



В чемпионате приняла участие команда из Бурятии в составе 20 человек. Сборная республики завоевала 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали, сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Напомним, что к участию в соревнованиях в группе ветеранов допускались мужчины и женщины от 30 лет и старше, среди любителей – спортсмены младше 30 лет. В программу турнира вошли бег на 60 метров с барьерами, на 60, 200, 400, 1500, 3000 метров; спортивная ходьба 3000 метров; эстафета 4х200 метров; прыжки с шестом, в высоту и длину; толкание ядра.

