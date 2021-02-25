Работы из Бурятии попали на конкурс рисунков о переписи

Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе ещё не поздно



Несколько дней остаётся до конца приёма работ на конкурс детского рисунка, посвящённого всероссийской переписи населения. Имена победителей и обладателей денежных премий станут известны 31 марта.



Творческое состязание стартовало в ноябре прошлого года. За это время от детей Бурятии поступило 27 работ, из которых 19 успешно прошли модерацию. От художников в возрастной категории 7–9 лет поступило 10 произведений, от ребят в возрастной категории 10–12 лет — девять, сообщили в Бурятстате.



Для того чтобы успешно пройти модерацию, необходимо на рисунке изображать актуальную символику всероссийской переписи населения 2020 года и/или талисмана переписи – ВиПиНа.



Вступить в творческую борьбу ещё не поздно. Для участия необходимо изобразить любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой родине. На конкурс принимаются работы в разных техниках: рисунки, сделанные карандашами, фломастерами или красками. Работу потребуется отсканировать или сфотографировать и разместить в открытом аккаунте Instagram, сопроводив активной ссылкой @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.



Приём работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи (strana2020.ru) начнётся голосование пользователей, которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники.

