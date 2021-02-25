Местные жители обеспокоены вопросом стерилизации
В селе Бичура в Бурятии люди жалуются на то, что им негде стерилизовать кошек и собак. С этой проблемой сельчане обратились в группу «Бичура-инфо. 24/7».
- Многие хозяева хотели бы стерилизовать своих домашних питомцев, но в Бичуре это проблематично. Не бесплатно, конечно. Тогда меньше будет бездомных и подброшенных щенков и котят. Можно как-то организовать в определённое время, сообщить в группе. Я думаю, многие воспользуются такой услугой, - написали сельчане.
Этот вопрос был адресован директору Бичурского филиала ветеринарии Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Андрею Пойманову. Он пояснил, что мощности местной ветеринарии позволяют кастрировать только кобелей и котов.
- Здание ветеринарной станции старой постройки его площадь не позволяет оборудовать хирургический кабинет. Кастрацию кобелей и котов мы проводим. Кастрация кошек и сук более сложная операция, требующая специальных условий, которые мы обеспечить в настоящее время не можем, - ответил Андрей Пойманов.
Он отметил, что вопрос решится по мере финансирования ветеринарной станции.
В группе «Бичура-инфо» отметили, что запрос о необходимости создания в Бичуре хирургического кабинета для стерилизации собак и кошек отправлен в управление ветеринарии.
В селе в Бурятии не могут стерилизовать кошек и сук
Общество, Фото:
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