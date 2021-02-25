Причиной переноса стала эпидемиологическая обстановка
IX Забайкальский международный кинофестиваль перенесён на неопределённый срок в связи с эпидемиологической обстановкой. Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
- В привычные даты в конце мая 2021 года фестиваль не состоится, так как безопасность и здоровье жителей Забайкальского края и его гостей является приоритетом для организаторов. Пока обстановка не позволяет провести фестиваль в привычном для всех формате на культурных площадках Читы и ближайших районов Забайкальского края. Такое решение в настоящий момент необходимо для поддержания благоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, - говорится в сообщении.
Организаторы отметили, в связи с ограничением авиасообщения с другими странами становится невозможным пригласить иностранных гостей, зарубежных мэтров кинематографа - это нежелательным образом отразится на программе фестиваля, который по своему статусу является международным.
Напомним, Забайкальский международный кинофестиваль – первый в истории фестиваль кино, проходящий в Забайкальском крае, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности региона.
В Забайкалье перенесли международный кинофестиваль
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