Нарушение вскрыла прокуратура
В Кыринском районе Забайкальского края директор Сохондинского заповедника оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.
В октябре 2019 года бывший федеральный государственный гражданский служащий УФССП был принят на работу в Сохондинский государственный природный биосферный заповедник на должность старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды.
- В нарушение требований антикоррупционного законодательства новый работодатель в установленный 10-дневный срок не уведомил бывшего нанимателя государственного служащего о его трудоустройстве. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора учреждения дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего), - сообщает прокуратура Забайкальского края.
Постановлением мирового суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
В Забайкалье оштрафовали директора заповедника
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе ещё не поздно
Местные жители обеспокоены вопросом стерилизации
Нарушение вскрыла прокуратура
Заявки на участие принимаются до середины марта
Закон подписал Владимир Путин
Оценивать работы было сложно, рассказали судьи
Легендарные рокеры анонсировали концерт в столице Бурятии
Федерация борьбы России проверила готовность Улан-Удэ к чемпионату страны
Друг от друга отрезаны жители Прибайкальского района
Многие подписчики невестки Валерии не догадывались, что она родом из Улан-Удэ
Акция запущена в выходные дни
Единственный центр принимает детей только от трёх лет
Женщина благополучно родила девочку
Для посещения нужно запастись масками и сдать анализ
С военными провели лекции и беседы