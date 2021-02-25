В Забайкалье оштрафовали директора заповедника

Нарушение вскрыла прокуратура



В Кыринском районе Забайкальского края директор Сохондинского заповедника оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.



В октябре 2019 года бывший федеральный государственный гражданский служащий УФССП был принят на работу в Сохондинский государственный природный биосферный заповедник на должность старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды.



- В нарушение требований антикоррупционного законодательства новый работодатель в установленный 10-дневный срок не уведомил бывшего нанимателя государственного служащего о его трудоустройстве. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора учреждения дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего), - сообщает прокуратура Забайкальского края.



Постановлением мирового суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.





