Заявки на участие принимаются до середины марта
20 марта на озере Колпиное в Хоринском районе Бурятии (110 км республиканской трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита) состоится турнир по подлёдному лову рыбу «Хоринская рыбалка-2021».
После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры: в командном общем зачёте; в командном зачёте среди сельских поселений; в личном первенстве.
В командном первенстве будет разыграно пять призовых мест. Также определят победителей в номинациях «Самый старший участник», «Самый юный участник»; «Лучшая женская команда»; «Лучшая командная экипировка»; «Лучшая семейная команда»; «Участник, поймавший самую крупную рыбу».
В командном первенстве среди сельских поселений три призовых места, в личном первенстве такое же количество призовых мест.
Победители и призёры в командном и личном зачёте определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. В командном первенстве среди сельских поселений участвует одна команда от сельского поселения по представлению главы поселения, остальные команды от сельских поселений участвуют в общем зачёте.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в экономический отдел комитеа по экономике и финансов администрации Хоринского района. Заявки принимаются по будням до 16 марта, сообщает группа «Хоринск-инфо. 24/7».
Жителей Бурятии зовут на «Хоринскую рыбалку-2021»
Общество, Фото:
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