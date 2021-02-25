Жителей Бурятии зовут на «Хоринскую рыбалку-2021»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки на участие принимаются до середины марта



20 марта на озере Колпиное в Хоринском районе Бурятии (110 км республиканской трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита) состоится турнир по подлёдному лову рыбу «Хоринская рыбалка-2021».



После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры: в командном общем зачёте; в командном зачёте среди сельских поселений; в личном первенстве.



В командном первенстве будет разыграно пять призовых мест. Также определят победителей в номинациях «Самый старший участник», «Самый юный участник»; «Лучшая женская команда»; «Лучшая командная экипировка»; «Лучшая семейная команда»; «Участник, поймавший самую крупную рыбу».



В командном первенстве среди сельских поселений три призовых места, в личном первенстве такое же количество призовых мест.



Победители и призёры в командном и личном зачёте определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. В командном первенстве среди сельских поселений участвует одна команда от сельского поселения по представлению главы поселения, остальные команды от сельских поселений участвуют в общем зачёте.



Заявки на участие в соревнованиях подаются в экономический отдел комитеа по экономике и финансов администрации Хоринского района. Заявки принимаются по будням до 16 марта, сообщает группа «Хоринск-инфо. 24/7».





