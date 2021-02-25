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В Забайкалье намечено строительство новых солнечных станций

В Забайкалье намечено строительство новых солнечных станций
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект может стать одним из крупных на территории Сибири и Дальнего Востока

В 2021 году в Забайкалье планируется начать строительство новой солнечной электростанции мощностью 70 МВт в рамках федерального механизма поддержки инвестиционных проектов.

- Этот проект может стать одним из крупных на территории Сибири и Дальнего Востока. Общий объём инвестиций составит около 5,9 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджет - с 2022 по 2036 годы - около 2,3 миллиарда рублей. Это свыше 150 миллионов рублей ежегодно, - прокомментировал министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин.

Также глава ведомства отметил, что регион стремится поддерживать развитие современной «зелёной» энергетики, тем более у Забайкалья есть большой природный, технический и экономический потенциал для масштабного внедрения таких проектов. И в настоящее время в работе находится ещё несколько проектов по реализации на территории края строительства солнечных электростанций.

- Сейчас мы определяем техническую возможность и наличие подходящих земельных участков. Направили запросы в администрации муниципальных районов, - пояснил министр ЖКХ.

Напомним, что впервые на территории Читы были введены в эксплуатацию две солнечные электростанции по 15 МВт с рабочими названиями «Балей СЭС» и «Орловский ГОК» в 2019 году. Сейчас они переименованы в «Кенонская СЭС» и «Ингодинская СЭС», сообщает пресс-служба минЖКХ Забайкальского края.
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