Мероприятия фестиваля «#Живи на Байкале» пройдут c 27 февраля по 8 марта
27 февраля в посёлке Листвянка Иркутской области откроется ледовый фестиваль «#Живи на Байкале». Фестиваль проходит уже в течение семи лет и проводит серию культурно-массовых, спортивно-экологических мероприятий в зимний сезон на берегу озера Байкал. Цель фестиваля - формирование навыков бережного отношения к окружающей среде и популяризация активного отдыха.
Площадка фестиваля выстраивается прямо на льду озера Байкал. Она представляет из себя большой каток и ледовые скульптуры, выполненные в тематике Года Байкала, развлекательные площадки, фотозоны. Традиционно будет сделана большая ледяная 3D-скульптура «#Живи_на_Байкале».
- Фестиваль полюбился как жителям, так и гостям Иркутской области. С каждым годом масштаб мероприятия растёт, организаторы привлекают гостей новыми активностями. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией организаторы фестиваля приняли меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Площадка фестиваля будет сформирована таким образом, чтобы распределить и разграничить возможные массовые потоки людей, - рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Напомним, что в 2021 году фестиваль пройдёт c 27 февраля по 8 марта в рамках Года Байкала в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму региона.
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На Байкале развернётся фестиваль ледовых скульптур
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