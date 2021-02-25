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В Улан-Удэ зрителей на чемпионат России по борьбе пустят только со справкой

В Улан-Удэ зрителей на чемпионат России по борьбе пустят только со справкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Федерация борьбы России проверила готовность Улан-Удэ к чемпионату страны

В столице Бурятии с рабочим визитом побывали представители федерации спортивной борьбы России во главе с исполнительным директором Александром Деревянко. Они проверили готовность объектов к приёму спортсменов и делегатов чемпионата России по вольной борьбе.

Особое внимание комиссия уделила размещению и питанию участников.

Представители федерации спортивной борьбы России побывали и в Физкультурно-спортивном комплексе, где пройдёт чемпионат. Там стороны обсудили вопросы соревнований, места расположения на арене трёх ковров, оформление и оборудование залов подготовки участников к поединкам, помещений допинг-контроля.

Павел Деревянко призвал обеспечить комфортное пребывание всех официальных лиц и спортсменов, а также продумать транспортную логистику на время проведения соревнований.

На заседании рабочего штаба по подготовке и проведению предстоящего чемпионата министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что зрителей на турнир будут пускать только по билетам и справкам.

- Допуск зрителей возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР или методом ИХА на антиген, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных соревнований, либо при представлении медицинского документа о перенесенном не ранее чем за шесть месяцев до начала проведения соревнований заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо представления сертификата профилактической прививки против COVID-19, - уточнили в оргкомитете.

Предолимпийский мужской чемпионат России по вольной борьбе пройдёт в Улан-Удэ с 11 по 15 марта.

Мужской чемпионат России по вольной борьбе впервые пройдёт в Бурятии. Ранее Улан-Удэ принимал чемпионаты СССР в 1981 и 1990 годах.





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