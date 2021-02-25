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В Подмосковье открыт памятник иркутскому герою

В Подмосковье открыт памятник иркутскому герою
Общество, 
Бюст дважды Героя Советского союза Афанасия Белобородова установлен в деревне Ленино

20 февраля на мемориальном комплексе Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея в деревне Ленино Московской области состоялась военно-патриотическая акция, в рамках которой был открыт бюст уроженца Иркутской области, дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова. Торжественное мероприятие было организовано по инициативе Иркутского землячества «Байкал» в Москве.

Бюст был установлен в дань памяти о подвиге воинов-сибиряков при защите Москвы. Автор скульптуры – народный художник Российской Федерации, академик Салават Щербаков.

- Генерал армии Белобородов, человек доблести и чести, со своими полками защитил Москву, и поставил точку в окончании Второй мировой войны. Он образец истинного служения нашей Родины. Молодёжь свято чтит память своих отцов и дедов и продолжают их славные традиции, – отметил полковник Зеленов, руководитель молодёжной экспедиции.

В открытии памятника приняли участие представители администраций Москвы, Московской области, Истринского городского округа, руководители и представители общественных ветеранских организаций, курсанты, юнармейцы, кадетские классы, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Иркутская область Великая Отечественная Герои Советского Союза памятник
 
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