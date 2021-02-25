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В Бурятии завершился региональный конкурс связистов

В Бурятии завершился региональный конкурс связистов
Общество, 
Прошёл второй этап конкурса «Уверенный приём»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, закончился второй этап конкурса «Уверенный приём». Мероприятия конкурса проходили на полигоне связи соединения управления в Улан-Удэ.

- Военнослужащие из воинских частей и подразделений связи отработали практические вопросы на современной специальной технике, в частности радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях, командно-штабных машинах. Связисты на скорость отработали прокладку проводных линий, развернули защищённые каналы связи, приняли и передали большие объёмы данных в автоматическом режиме. В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развёртыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По результатам выступлений первое место во втором этапе конкурса заняла команда соединения управления. Она отправится представлять общевойсковое объединение на следующем этапе конкурса среди команд округа, который пройдёт на базе соединения управления в Хабаровске в апреле текущего года.
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