Невестка Валерии чувствует энергетику Байкала каждый день

Лиана (в девичестве Волкова) вышла замуж за сына Валерии в августе 2020 года . Свадьба была пышной, торжество состоялось в загородном комплексе Soho Country Club. Среди гостей было много звёзд, вроде Дмитрия Маликова, Николая Баскова, Эмина Агаларова, Яны Рудковской, Назимы и других. Молодожёны поселились в квартире в «Москва-Сити». Многие уже на свадьбе заметили, что невеста в положении. 1 января Лиана родила дочь, которую назвали Селин. Имя выбрано неспроста, это результат микса «Сеня + Лиана».













Лиана Шульгина, супруга Арсения Шульгина, младшего сына певицы Валерии, рассказала о малой Родине. На страницу Лиану в Instagram подписаны более 190 тысяч пользователей. Как выяснилось, многие и не догадывались, что Лиана родом из Улан-Удэ.Лиана сыграла с подписчиками в игру, предложив угадать, откуда она родом. Посыпались ответы о том, что это Благовещенск – этот город ошибочно указан на многих сайтах. При этом Лиана давала подсказку, выложив в сторис фотографию Байкала.- Я родилась в Улан-Удэ. Город находится рядом с озером Байкал, поэтому была такая подсказка. Это удивительное место, которое наполнено очень сильной энергетикой. Я это чувствую каждый день. Наверное, поэтому все мои мечты и желания сбываются. А мысли очень материальны, - поделилась Лиана Шульгина.