В Бурятии педагог из Забайкалья покоряет Муйский Гигант

По территории трёх хребтов республики проходит лыжный поход шестой категории сложности



Педагог Забайкальского детско-юношеского центра Павел Зозуля с 7 февраля вместе командой из девяти человек совершает лыжный поход шестой категории сложности в Бурятии. В составе сборной федерации спортивного туризма РБ лыжники вышли на горный маршрут в районе Южно-Муйского, Муяканского и Икатского хребтов республики.



- Общая протяжённость активной части маршрута составляет 468 километров. Мы с командой до 4 марта планируем пройти несколько перевалов и совершить восхождения на некоторые вершины. Самая известная – это Муйский Гигант. Абсолютная высота, которой составляет 3067 метров над уровнем моря, - рассказал Павел Зозуля.



Как отметили в федерации спортивного туризма Бурятии, заявка путешественников по итогу будет направлена на участие в чемпионате России по спортивному туризму 2021 года по направлению в группе дисциплин «маршрут».



Напомним, Муйский Гигант — вершина на территории Муйского района Бурятии. Горный массив считается высшей категории сложности, согласно всероссийской спортивной классификации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

