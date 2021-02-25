По территории трёх хребтов республики проходит лыжный поход шестой категории сложности
Педагог Забайкальского детско-юношеского центра Павел Зозуля с 7 февраля вместе командой из девяти человек совершает лыжный поход шестой категории сложности в Бурятии. В составе сборной федерации спортивного туризма РБ лыжники вышли на горный маршрут в районе Южно-Муйского, Муяканского и Икатского хребтов республики.
- Общая протяжённость активной части маршрута составляет 468 километров. Мы с командой до 4 марта планируем пройти несколько перевалов и совершить восхождения на некоторые вершины. Самая известная – это Муйский Гигант. Абсолютная высота, которой составляет 3067 метров над уровнем моря, - рассказал Павел Зозуля.
Как отметили в федерации спортивного туризма Бурятии, заявка путешественников по итогу будет направлена на участие в чемпионате России по спортивному туризму 2021 года по направлению в группе дисциплин «маршрут».
Напомним, Муйский Гигант — вершина на территории Муйского района Бурятии. Горный массив считается высшей категории сложности, согласно всероссийской спортивной классификации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
В Бурятии педагог из Забайкалья покоряет Муйский Гигант
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