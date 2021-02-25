Улан-удэнцы смогут проехать в трамваях и автобусах за полцены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Акция запущена в выходные дни



Администрация Улан-Удэ объявила акцию «В выходные за полцены», которая пройдёт с 1 марта по 4 апреля.



- Если с понедельника по пятницу вы совершили десять и более поездок на трамвае или муниципальном автобусе, оплатили проезд безналичным способом - 18 рублей или 24 рубля за поездку, то получите бонус в выходные. В субботу и воскресенье – проезд для вас будет стоить в два раза дешевле, то есть 9 и 12 рублей соответственно, - пояснили условия акции в мэрии.



Пассажиру необходимо совершить безналичную оплату поездки через терминал в течение недели. Интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут.



Не суммируются вторая и последующие поездки, оплаченные одной и той же банковской картой на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.



Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье можно также через терминал. При оплате банковской картой более одного раза на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут бонус предоставляется только на первую оплату. При соблюдении этого условия количество бонусных оплат не ограничено в субботу и воскресенье.





