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Улан-удэнцы смогут проехать в трамваях и автобусах за полцены

Улан-удэнцы смогут проехать в трамваях и автобусах за полцены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Акция запущена в выходные дни

Администрация Улан-Удэ объявила акцию «В выходные за полцены», которая пройдёт с 1 марта по 4 апреля.

- Если с понедельника по пятницу вы совершили десять и более поездок на трамвае или муниципальном автобусе, оплатили проезд безналичным способом - 18 рублей или 24 рубля за поездку, то получите бонус в выходные. В субботу и воскресенье – проезд для вас будет стоить в два раза дешевле, то есть 9 и 12 рублей соответственно, - пояснили условия акции в мэрии.

Пассажиру необходимо совершить безналичную оплату поездки через терминал в течение недели. Интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут.

Не суммируются вторая и последующие поездки, оплаченные одной и той же банковской картой на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.

Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье можно также через терминал. При оплате банковской картой более одного раза на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут бонус предоставляется только на первую оплату. При соблюдении этого условия количество бонусных оплат не ограничено в субботу и воскресенье.


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