На севере Бурятии маленьких детей, изъятых из семей, некуда помещать

Единственный центр принимает детей только от трёх лет



В городе Северобайкальск вскрыли проблему, касающуюся семей, которые находятся в трудном положении. На три северных района Бурятии функционирует лишь один реабилитационный центр для детей «Надежда». Эту проблему на сессии Народного Хурала озвучила депутат Оксана Бухольцева.



Учреждение ведёт приём только детей старше трёх лет. Если ребёнку, которого изымают из неблагополучной семьи, меньше трёх, его отправляют в больницу. Но там в обязательном порядке нужны родители или близкие родственники. Но понятно, что в неблагополучной семье это требование выполнить часто невозможно.



- Хотим или не хотим, но алкоголизация общества идёт, многие потеряли работу. Ребятишки до трёх лет не ходят в детский сад и выявить, что они находятся в трудном положении, мы можем только с помощью соседей. М даже, когда нашли, выявили ребёнка, даже тогда мы не можем поместить ребёнка в больницу. Больница требует, чтобы с ребёнком обязательно был сопровождающий, кто должен находиться с ним. Но понятно, что мама там находится в непотребном состоянии, бабушек нет, такое тоже у нас бывает. И получается, что это работники опеки, - рассказала Оксана Бухольцева.



Однако работники опеки не могут круглосуточно находится с детьми в больнице.



Таким образом Оксана Бухольцева предложила рассмотреть министерству социальной защиты Бурятии идею выделения комнаты в реабилитационном центре «Надежда» для детей до трёх лет, чтобы они круглосуточно находились под присмотром.



- Там вот четыре места достаточно будет. То есть, если ребёнка изъяли и один взрослый человек, хватило бы такой комнаты, чтобы решить эту проблему. Надо как-то на это отреагировать, - добавила Оксана Бухольцева.

