В Иркутске полицейские помогли рожающей женщине

Женщина благополучно родила девочку



В Иркутске на одной из центральных улиц к сотрудникам ДПС лейтенанту Валерию Убодоеву и старшему лейтенанту Егору Кузнецову обратилась за помощью женщина-водитель. Женщина рассказала, что везёт свою сестру, у которой начались роды.



Не теряя времени, инспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили роженицу в городской перинатальный центр.



Девушку удалось своевременно доставить в медицинское учреждение, где на свет появилась здоровая девочка.



В день выписки инспекторы ДПС поздравили молодую маму с рождением дочери. Автоинспекторы приехали на выписку и подарили ребенку детское автокресло, чтобы с первых дней жизни обеспечить безопасность малыша во время поездок.



В свою очередь, родители выразили дорожным полицейским слова признательности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





