В Иркутске полицейские помогли рожающей женщине

Женщина благополучно родила девочку
В Иркутске на одной из центральных улиц к сотрудникам ДПС лейтенанту Валерию Убодоеву и старшему лейтенанту Егору Кузнецову обратилась за помощью женщина-водитель. Женщина рассказала, что везёт свою сестру, у которой начались роды.
Не теряя времени, инспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили роженицу в городской перинатальный центр.
Девушку удалось своевременно доставить в медицинское учреждение, где на свет появилась здоровая девочка.
В день выписки инспекторы ДПС поздравили молодую маму с рождением дочери. Автоинспекторы приехали на выписку и подарили ребенку детское автокресло, чтобы с первых дней жизни обеспечить безопасность малыша во время поездок.
В свою очередь, родители выразили дорожным полицейским слова признательности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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