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Жители Забайкалья собирают книги для дацана

Жители Забайкалья собирают книги для дацана
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе стартовала акция «Сэнтэй бэлэг»

В Забайкалье проходит акция «Сэнтэй бэлэг» – «Подари книгу Читинскому дацану», посвящённая Дню образования края. Жителям региона предлагается пополнить шкаф будущей букроссинговой зоны книгами на бурятском языке или книгами о бурятском народе на других языках. Букроссинговая зона откроется 1 марта на территории дацана «Дамба Брайбунлинг» в Чите.

По информации комитета культуры администрации города Читы, книги принимаются в библиотеках по адресам: п. Агинское, ул. Комсомольская 14, тел. 3-41-72; г. Чита, ул. Угданская 40, тел. 32-20-53.

К акции присоединился центр развития бурятской культуры Забайкальского края: букроссинговая зона получит иллюстрированные издания на бурятском языке, выпущенные ЦРБК. Среди них «Айралжан хатан эжын аятай магтаал оршобаа» - сборник хвалебных песен (магтаалов) о хозяйке Титовской сопки, хранительнице Читы Айралжан Хатан Эжы; «Түрүү хүбүүгээ түүрээлгэ» - сборник о враче тибетской медицины Петре Бадмаеве. В познавательной книге «Табан талаан» описаны разновидности и правила бурятских народных игр. А для самых юных читателей подарком станут яркие книжки «Тэршээхэн унаган» и «Эдир багашуул, наашаагыт!», сообщает пресс-служба центра.
Забайкальский край Чита Агинский Бурятский округ книги литература бурятский язык акция
 
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