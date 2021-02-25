В колониях Иркутской области вернули длительные свидания

Для посещения нужно запастись масками и сдать анализ



С 25 февраля в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области возобновляются длительные свидания. Приём родственников будет по предварительной записи при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР-диагностики.



Результат должен быть получен не позднее, чем за три дня до даты предоставления длительного свидания. Кроме справки с результатом теста, родственник должен будет предоставить справку об эпидемиологическом окружении по месту жительства. Данная справка выдаётся в поликлинике по месту жительства.



Наполняемость комнат длительных свиданий будет составлять 25% от общей вместимости.



- Допуск родственников на длительные свидания будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания. При условии использования одноразовых масок необходимо иметь запас не менее 3-4 штук на одни сутки пребывания на длительном свидании, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Бурятии.



В случае выявления нарушения масочного режима свидание будет немедленно прекращено.



Родственники с признаками острого респираторного заболевания, а также с признаками, не исключающими наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, на длительные свидания не допускаются.



Родственников осуждённых попросили с пониманием отнестись к введённым противоэпидемическим мероприятиям.

