Для посещения нужно запастись масками и сдать анализ
С 25 февраля в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области возобновляются длительные свидания. Приём родственников будет по предварительной записи при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР-диагностики.
Результат должен быть получен не позднее, чем за три дня до даты предоставления длительного свидания. Кроме справки с результатом теста, родственник должен будет предоставить справку об эпидемиологическом окружении по месту жительства. Данная справка выдаётся в поликлинике по месту жительства.
Наполняемость комнат длительных свиданий будет составлять 25% от общей вместимости.
- Допуск родственников на длительные свидания будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания. При условии использования одноразовых масок необходимо иметь запас не менее 3-4 штук на одни сутки пребывания на длительном свидании, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Бурятии.
В случае выявления нарушения масочного режима свидание будет немедленно прекращено.
Родственники с признаками острого респираторного заболевания, а также с признаками, не исключающими наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, на длительные свидания не допускаются.
Родственников осуждённых попросили с пониманием отнестись к введённым противоэпидемическим мероприятиям.
В колониях Иркутской области вернули длительные свидания
Общество, Фото:
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