С военными провели лекции и беседы
В воинских частях Улан-Удэнского гарнизона состоялся день правовых знаний. Таким образом, продолжается работа по предупреждению правонарушений, сообщили «Байкал-Daily» в военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона.
На дне правовых знаний собрали военнослужащим наиболее неблагополучных по состоянию законности воинских частей. Им разъясняли положения действующего уголовного законодательства за совершение воинских преступлений, а также по поводу преступлений против личности (убийство, причинение вреда здоровью и т.д.). С военными провели беседу в форме вопросов и ответов.
- Профилактическая работа направлена на предупреждение насильственных преступлений и нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, - отметили в военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона.
В воинских частях Улан-Удэ провели день правовых знаний
Общество, Фото:
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