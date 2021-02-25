В воинских частях Улан-Удэ провели день правовых знаний

С военными провели лекции и беседы



В воинских частях Улан-Удэнского гарнизона состоялся день правовых знаний. Таким образом, продолжается работа по предупреждению правонарушений, сообщили «Байкал-Daily» в военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона.



На дне правовых знаний собрали военнослужащим наиболее неблагополучных по состоянию законности воинских частей. Им разъясняли положения действующего уголовного законодательства за совершение воинских преступлений, а также по поводу преступлений против личности (убийство, причинение вреда здоровью и т.д.). С военными провели беседу в форме вопросов и ответов.



- Профилактическая работа направлена на предупреждение насильственных преступлений и нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, - отметили в военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона.







