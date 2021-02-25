Почётный знак «За заслуги перед Ангарским городским округом» будут вручать достойным ангарчанам
В Иркутской области утверждён новый почётный знак «За заслуги перед Ангарским городским округом». Инициатива была озвучена на очередном заседании окружной думы 24 февраля.
- При рассмотрении претендентов для награждения почётным знаком будут учитываться заслуги перед Ангарским округом. Это могут быть достижения в сфере экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, экологической безопасности, законности, правопорядка, благотворительная и иная деятельность во благо жителей, – рассказал руководитель аппарата администрации Ангарска Александр Титов.
Почётного знака могут быть удостоены граждане, проявившие личное мужество, героизм при спасении людей или имущества при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также при исполнении воинского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.
Депутаты думы округа предложение поддержали. В 2021 году в честь 70-летия Ангарска к награждению будут представлены десять человек. В дальнейшем – по пять граждан ежегодно смогут претендовать на получение почётного знака, сообщает пресс-служба администрации города.
В Иркутской области утвердили новый почётный знак
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