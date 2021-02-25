В Забайкалье главврач и коммерсант подозреваются во взяточничестве

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Передачей взятки занималась работница коммерческой фирмы



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела в отношении главного врача районной больницы, подозреваемой в получении взятки в значительном размере, а также в отношении руководителя фирмы, подозреваемой в даче взятки.



По данным следствия, в 2019 году руководитель фирмы, занимающейся поставкой медицинского оборудования, передала взятку в сумме 50 тысяч рублей главному врачу одной из районных больниц за содействие в победе на электронных аукционах и заключении контрактов.



Передачей взятки занималась работница фирмы, в отношении которой следователи возбудили уголовное дело за посредничество.



- Указанные преступления выявлены следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе расследования других уголовных дел, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

