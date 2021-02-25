В Бурятии стартовал благотворительный фестиваль бууз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие проходит в онлайн формате



В Бурятии началось проведение традиционного фестиваля бууз. Старт благотворительной акции был дан в Улан-Удэ сегодня, 25 февраля. Мероприятие от «Серебряных волонтёров Бурятии» в этом году проходит в онлайн формате.



- Эту акцию мы проводим третий год подряд. По понятным причинам в этом году не будет той массовости, какая была раньше. Несмотря на это, участие в фестивале бууз принимают почти все районы Бурятии. Суть благотворительной акции заключается в том, что в дни Сагаалгана мы готовим традиционное блюдо – буузы. Готовая продукция передаётся в дар жителям республики. Это и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, многодетные и малоимущие семьи, и другие, - рассказывает член общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии» Людмила Краснопеева. - Поскольку в онлайн формате мы проводим фестиваль бууз впервые, нам потребовалась техническая поддержка. Её нам оказали волонтёры ресурсного центра добровольчества «ДоброДом».



По словам организаторов фестиваля, благотворительна акция будет длиться весь Белый месяц – до 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

