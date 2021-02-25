Продукцию утилизировали
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии полицейские и представители управления Россельхознадзора провели совместный рейд в местах, не установленных для торговли.
Выяснилось, что индивидуальные предприниматели продавали 5 кг мороженой форели и 6 кг мёда без ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении двух предпринимателей возбуждены дела об административной ответственности, продукция утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
На севере Бурятии торговали форелью и мёдом без документов
Общество, Фото:
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