В Бурятии после гибели двух подростков подняли дорожную проблему
В Бурятии просят обратить внимание на дорожную разметку и безопасность пешеходных переходов. На сегодняшней сессии Народного Хурала депутат Игорь Марковец обратился по этому поводу к правительству республики. Поводом для этого стало страшное ДТП 23 февраля, когда в Улан-Удэ пьяный водитель «Лексуса» на «зебре» насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.
- Вопрос безопасности на дорогах острый, что показал случай с двумя погибшими детьми. В очередной раз поднимаем вопрос, что делается? Как идёт обустройство безопасных регулируемых пешеходов. Почему разметка стирается? – высказался Марковец.
По его словам, в Бурятии дорожная разметка стирается очень быстро, «как будто водоэмульсинкой накрасили».
- Знаки пропадают, разметки скоро уже нет. И комитету городского хозяйства приходится обновлять и обновлять, - заявил Игорь Марковец.
Также он назвал ещё одно проблемное место – Машзавод, в районе бани.
- Там дорога узкая. Водитель который объезжает остановившиеся автобусы, не видит, что впереди происходит. Просили о переносе остановок, но пока они на том же месте. Это вызывеат у жителей страх, а что если произойдёт трагедия? От дурака же никто не застрахован. Вопросы пешеходных переходов должны стоять в приоритете, - заявил Марковец.
Бурятский депутат: «Разметку как водоэмульсионкой накрасили»
Общество, Фото:
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