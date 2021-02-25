Оперный певец получил медаль «За заслуги»
Экс-солист Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь!» совместно с ансамблем Российской армии имени А.В. Александрова на гала-концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. Также в этот день оперный певец был награждён медалью министерства обороны РФ «За заслуги», сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Праздничный концерт транслировался в прямом эфире на Первом канале.
Напомним, что сейчас Ариунбаатар Ганбаатар является солистом Мариинского театра. Однако монгольский певец набрал широкую известность, когда представлял Бурятский театр оперы и балета. В 2015 году он стал победителем международного конкурса имени Чайковского – самого престижного в мире академической музыки.
Ариунбаатара Ганбаатара наградило министерства обороны России
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