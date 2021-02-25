Гусиноозёрск принял чемпионат Бурятии по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования были посвящены памяти отличника ФК России З.В. Куликовой



В Бурятии прошли чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам, посвящённый памяти З.В. Куликовой. Соревнования проводились с 19 по 20 февраля в городе Гусиноозёрск, сообщает федерация лыжных гонок РБ.



В абсолютном зачёте в первый день соревнований победителями и призёрами в гонке классическим стилем стали:

Женщины (5 км)

1 место - Невьянцева Виктория (16:03)

2 место - Никитина Елизавета (17:02)

3 место - Ревягина Варвара (17:14)



Мужчины (10 км)

1 место - Елтышев Игорь (28:02)

2 место - Коробченко Николай (28:08)

3 место - Бологов Андрей (28:15)



Во второй день проходила гонка свободным стилем. Здесь абсолютными победителями и призёрами стали:

Женщины (5 км)

1 место - Невьянцева Виктория (14:22)

2 место - Никитина Елизавета (15:08)

3 место - Федотова Лидия (15:14)



Мужчины (10 км)

1 место - Бологов Андрей (24:54)

2 место - Шергин Максим (25:47)

3 место - Коробченко Николай (25:47)

