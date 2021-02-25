Соревнования были посвящены памяти отличника ФК России З.В. Куликовой
В Бурятии прошли чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам, посвящённый памяти З.В. Куликовой. Соревнования проводились с 19 по 20 февраля в городе Гусиноозёрск, сообщает федерация лыжных гонок РБ.
В абсолютном зачёте в первый день соревнований победителями и призёрами в гонке классическим стилем стали:
Женщины (5 км)
1 место - Невьянцева Виктория (16:03)
2 место - Никитина Елизавета (17:02)
3 место - Ревягина Варвара (17:14)
Мужчины (10 км)
1 место - Елтышев Игорь (28:02)
2 место - Коробченко Николай (28:08)
3 место - Бологов Андрей (28:15)
Во второй день проходила гонка свободным стилем. Здесь абсолютными победителями и призёрами стали:
Женщины (5 км)
1 место - Невьянцева Виктория (14:22)
2 место - Никитина Елизавета (15:08)
3 место - Федотова Лидия (15:14)
Мужчины (10 км)
1 место - Бологов Андрей (24:54)
2 место - Шергин Максим (25:47)
3 место - Коробченко Николай (25:47)
Гусиноозёрск принял чемпионат Бурятии по лыжным гонкам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования были посвящены памяти отличника ФК России З.В. Куликовой
В первую тройку вошли Джидинский, Закаменский и Бичурский районы
Почётный знак «За заслуги перед Ангарским городским округом» будут вручать достойным ангарчанам
Мероприятие проходит в онлайн формате
По территории трёх хребтов республики проходит лыжный поход шестой категории сложности
В Братске облагородят прибрежную часть города
В список общественных территорий, которые благоустроят в городе в этом году, включили ещё одну
Проект может стать одним из крупных на территории Сибири и Дальнего Востока
Мероприятия фестиваля «#Живи на Байкале» пройдут c 27 февраля по 8 марта
Малыш появился в Курумканском районе
Причиной переноса стала эпидемиологическая обстановка
Оперный певец получил медаль «За заслуги»
В соревнованиях участвовали ветераны и любители
Поздравления принимал житель Кяхтинского района Дмитрий Данилов
Один из детсадов появится за ФСК