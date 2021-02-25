Один из депутатов умер, один ушёл в правительство
Сегодня в Народном Хурале состоялась техническая процедура досрочного снятия полномочий с двух депутатов.
Зоригто Цыбикмитов, возглавлявший в Хурале бюджетный комитет, скончался 21 января на 59-м году жизни. По информации, озвученной в СМИ, он был болен коронавирусом. Впрочем, официально на прошлой сессии председатель Народного Хурала Владимир Павлов отказался публично озвучивать причину смерти коллеги.
Второй человек, освободивший кресло депутата, это Галсан Дареев. Он получил пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства. Глава Бурятии представил минсельхозу нового руководителя 19 февраля.
Цыбикмитов и Дареев были оба избраны в Хурал по партийным спискам: первый от «Единой России», второй от КПРФ.
В Хурале Бурятии официально освободились два места
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