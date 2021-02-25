В Улан-Удэ продолжат ремонт сквера в Энергетике

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В список общественных территорий, которые благоустроят в городе в этом году, включили ещё одну



В Улан-Удэ, помимо территории, прилегающей к Гостиным рядам, и сквера имени А.С. Пушкина, в этом году отремонтируют сквер «Строителям БАМа» в микрорайоне Энергетик. Такое решение было принято на заседании общественной комиссии. В обсуждении приняли участие общественники, представители комитета городского хозяйства, районных администраций и другие.



В прошлом году в сквере «Строителям БАМа» была частично выполнена реконструкция на общую сумму 1 млн рублей.



– В связи с ограниченным лимитом финансирования выполнить реконструкцию в полном объёме не представилось возможным. На первом этапе были выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек и системы полива, установлены скамейки и урны, – отметил Пётр Касьянов, заместитель руководителя по территориальному развитию микрорайонов администрации Октябрьского района.



В этом году запланировано продолжить благоустройство сквера.



– Сюда войдёт устройство торшерного освещения, пешеходных дорожек, посадка кустарников и установка дополнительных скамеек и урн. Кроме того, будет расширена лестница в зоне фонтана. Там будут предусмотрены пандусы для обеспечения безбарьерной среды, – добавил Пётр Касьянов.



Речь также шла о необходимости установить систему полива и дополнительного озеленения сквера, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

