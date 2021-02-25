На лыжной базе «Снежинка» тренироваться стало небезопасно
В Бурятии дети-лыжники вынуждены рисковать, тренируясь на автомобильных трассах. В частности, на дороге с Верхней Берёзовки до перевала Пыхта. Об этом заявил на сегодняшней сессии депутат Народного Хурала Михаил Гергенов.
По его словам, лыжникам тренироваться на специализированной лыжной базе «Снежинка» становится небезопасно. Лыжероллерная трасса, построенная порядка десяти лет назад, нуждается в ремонте. Трасса вся в ямках, дети постоянно падают и получают травмы, обрисовал Михаил Гергенов.
- Кроме того, ограждение трассы практически отсутствует. Оно было деревянное, но наполовину сгнило, наполовину его растащили местные жители. Раньше базу отделял большой овраг, но сейчас он засыпан. Так что местные жители гуляют по лыжной трассе с собаками и колясками, - рассказал Михаил Гергенов.
Он попросил внести в бюджет поправки, касающиеся хотя бы ремонта лыжероллерной трассы длиной 2 км. Смета уже есть, нужно 3,5 млн рублей.
- Наши дети вынуждены выходить на автомобильные трассы. На Верхней Березовке в сторону Пыхта постоянно по 10-20 детей катаются на трассе. Они рискуют. Минспорта этого не понимает, видимо, хотя я объяснял. В эти дни начинается чемпионат мира по лыжным гонкам, где будет выступать наша Алиса Жамбалова. Если мы не будем заботиться о безопасности детей, то больше таких звёзд у нас не будет, - высказался Гергенов.
Дети из Улан-Удэ вынуждены кататься на лыжах по автодорогам
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