В Бурятии состоится фестиваль-конкурс народных инструментов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате



В Бурятии состоится межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан – 2021». Участники из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края будут состязаться в трёх творческих конкурсах: исполнителей на народных инструментах, композиторов на создание произведений для бурятских народных инструментов и мастеров по изготовлению бурятских народных инструментов.



Особенностью фестиваля, как и в предыдущие годы, станет участие музыкантов-любителей, не владеющих нотной грамотой. Всего в конкурсе исполнителей на народных инструментах будут шесть категорий: учащиеся 1-4 классов ДШИ; учащиеся 5-7 классов ДШИ; студенты ссузов и вузов; исполнители-любители (без ограничения в возрасте); профессиональные исполнители; ансамбли (не более 8-10 исполнителей). Конкурсанты должны исполнить произведения на традиционных музыкальных инструментах: сууха-хуур, хуур, моринхуур, ямаан-хуур, хучир, лимба, суур, бурэ, эбэр-бурэ. Отметим, что сууха-хуур считается исконным бурятским инструментом. Традиции исполнительства на этом инструменте и его изготовления были восстановлены благодаря деятельности Виндарьи Доржиевой, а также монгольских музыкантов Гуянгийн Бадмацэрэна и Баттувшина, бурятских мастеров-изготовителей музыкальных инструментов Очиржапа Жамбалова и Баира Бодиева.



На конкурс композиторов принимаются произведения для бурятских народных инструментов. Сочинения могут быть написаны для одного или двух инструментов, камерного состава (от трёх до шести инструментов), оркестра бурятских народных инструментов. Участвовать могут как профессионалы, так и любители.



Мастера по изготовлению бурятских народных инструментов представят на конкурс свои работы, созданные в 2019-2020 годах, в том числе буддийские музыкальные инструменты обрядового назначения. Обязательным условием конкурса является проверка качества звучания инструмента.



Участники фестиваля награждаются отдельно по номинациям. Победителям присуждаются дипломы лауреатов I, II, III степеней, а также дипломы за участие, благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки. В целях поддержки исполнительства на традиционных бурятских инструментах сууха-хуур и суур учреждены специальные призы: лучшему сууха-хууристу – 50000 рублей, лучшему сууристу – 50000 рублей.



В гала-концерте фестиваля-конкурса выступят лауреаты всех номинаций конкурса, певцы и музыканты. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.



Заявки на участие в фестивале принимаются до 11 марта. Положение о конкурсах можно найти на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.



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