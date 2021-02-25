На ремонт дороги потратят более 4 млн рублей
В этом году в Улан-Удэ отремонтируют участок дороги по улице Павлова от ул. Зои Космодемьянской до ул. Сахьяновой по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе администрации города.
Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки, построены новые тротуары.
- Дорога располагается в густонаселённом жилом секторе, обеспечивает подъездной путь к республиканской клинической больнице имени Семашко. Контракт на строительство этой дороги заключён. Подрядчик «Доринвест» приступит к работам в конце апреля текущего года, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Срок завершения работ до 1 сентября 2021 года. Всего на ремонт дороги выделено около 4,1 млн рублей
В прошлом году была отремонтирована дорога по улице Павлова от улицы Терешковой до улицы Зои Космодемьянской. В этом году ремонт продолжится на соседнем участке.
В Улан-Удэ капитально отремонтируют дорогу по улице Павлова
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