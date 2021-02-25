Мужчина продал самодельный нож за 7 тысяч рублей
На перроне станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги задержан 55-летний Иркутской области. Он незаконно продал иркутянину за семь тысяч рублей нож кустарного производства, являющийся холодным оружием.
За незаконный оборот оружия возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жителю Иркутской области грозит срок за продажу кустарного ножа
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