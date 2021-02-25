Трамвай будет курсировать сегодня
Сегодня, 25 февраля, по Улан-Удэ будет курсировать трамвай, в котором врачи расскажут о профилактике онкологических заболеваний. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.
Вагон отправится с конечной остановки «Шишковка» в 15:37.
В Улан-Удэ в трамвае расскажут об онкозаболеваниях
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