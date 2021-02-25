Итоговый балл города составил 48,34 баллов из 100 возможных
Улан-Удэ занял 99 место в рейтинге самых комфортных и доступных городов России, который составляет институт территориального планирования «Урбаника».
- Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату. За основу нового рейтинга взяты данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены, - сообщается в материале РБК.
Столица Бурятии по стоимости жизни занимает 97 место, по качеству среды – 94. Итоговый балл Улан-Удэ составил 48,34 баллов из 100 возможных.
Что касается лидеров рейтинга, то первые два места рейтинга остались неизменными с прошлого года — это Краснодар и Сургут. В Краснодаре - высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами. На третьей строчке рейтинга – Тюмень, далее следуют Санкт-Петербург и Москва.
Что касается 100 места, его занимает Уссурийск. «Последнее место в рейтинге, как и год назад, занял Уссурийск в Приморском крае, что обусловлено невысоким доходом горожан в сочетании c высокими ценами и низким комфортом жизни», - отмечается в материале РБК.
Улан-Удэ оказался в конце рейтинга самых комфортных городов России
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