У улан-удэнца нашли «химку»

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Молодой человек выбросил наркотик при виде росгвардейцев



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе несения службы на маршруте патрулирования, на улице Шумяцкого в Улан-Удэ обратили внимание на мужчину. Он скинул на землю полиэтиленовый свёрток при виде служебного автомобиля.



В результате экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуаной весом 125 граммов. 24-летний житель Улан-Удэ в отделе полиции дал признательные показания, что изготовил наркотическое средство «химка» для личного употребления.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

