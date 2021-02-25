Молодой человек выбросил наркотик при виде росгвардейцев
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе несения службы на маршруте патрулирования, на улице Шумяцкого в Улан-Удэ обратили внимание на мужчину. Он скинул на землю полиэтиленовый свёрток при виде служебного автомобиля.
В результате экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуаной весом 125 граммов. 24-летний житель Улан-Удэ в отделе полиции дал признательные показания, что изготовил наркотическое средство «химка» для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
У улан-удэнца нашли «химку»
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