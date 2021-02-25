 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

За январь прокуратурой Бурятии выявлено более 800 нарушений закона

За январь прокуратурой Бурятии выявлено более 800 нарушений закона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Опубликованы основные статистические данные о деятельности прокуратуры за январь

В январе 2021 года органами прокуратуры Бурятии выявлено 874 нарушения федерального законодательства. Для их устранения внесено 326 представлений, 312 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, в суды направлено 50 исковых заявлений, по материалам проверок возбуждено 8 уголовных дел.

Прокурорами установлено 580 нарушений прав граждан в социальной сфере, 96 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 65 – в области охраны окружающей среды и природопользования, 56 – при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Проверками вскрыто 115 нарушений прав и интересов несовершеннолетних, внесено 34 представления об устранении нарушений закона, в суды направлено 19 исковых заявлений, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 120 должностных лиц.

При производстве следствия и дознания выявлено 573 нарушения закона, в сфере уголовно-правовой регистрации – 1 093. Поставлено на учёт 33 преступления, ранее известных, но по разным причинам не учтённых. Органам предварительного расследования направлено 96 требований, внесено 17 представлений и информаций об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 60 должностных лиц, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
прокуратура статистика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ мать и сын предстали перед судом за производство алкоголя
В Улан-Удэ мать и сын предстали перед судом за производство алкоголя
Общество, 25.02.2021
Стоимость незаконной спиртосодержащей продукции составила более трёх миллионов
В Улан-Удэ осудили убийцу и его напарницу
В Улан-Удэ осудили убийцу и его напарницу
Общество, 25.02.2021
Женщина помогла сокрыть преступление
В Бурятии проведут чемпионат по ориентированию на лыжах
В Бурятии проведут чемпионат по ориентированию на лыжах
Общество, 25.02.2021
Соревнования состоятся в посёлке Селенгинск
Иркутск примет турнир по киокусинкай «Кубок мужества»
Иркутск примет турнир по киокусинкай «Кубок мужества»
Общество, 25.02.2021
Соревнования проводятся в целях увековечения памяти о подвигах иркутян
В Улан-Удэ потеплеет до -10
В Улан-Удэ потеплеет до -10
Общество, 25.02.2021
По югу республики сегодня до +2
В Улан-Удэ пробегут спринт на лыжах
В Улан-Удэ пробегут спринт на лыжах
Общество, 24.02.2021
Гонки состоятся на Верхней Берёзовке
В Забайкалье прошёл День бурятского мультфильма
В Забайкалье прошёл День бурятского мультфильма
Общество, 24.02.2021
Зрителям показали переозвученные мультфильмы, а также мультфильмы по мотивам бурятских сказок
В Бурятии танкисты вели стрельбу большой дальности
В Бурятии танкисты вели стрельбу большой дальности
Общество, 24.02.2021
На полигоне «Бурдуны» прошли тактические учения
В Бурятии сельчане установят памятник герою-земляку
В Бурятии сельчане установят памятник герою-земляку
Общество, 24.02.2021
В селе Элэсун начали собирать средства на памятник Радне Малакшанову
В Бурятии завершился конкурс мастерства и традиций «Дүрбэн бэрхэ»
В Бурятии завершился конкурс мастерства и традиций «Дүрбэн бэрхэ»
Общество, 24.02.2021
Лидерами конкурса стали команды хори, селенгинцев и хонгодоров
Бурятский теннисист завоевал кубок «Чемпион Чемпионов»
Бурятский теннисист завоевал кубок «Чемпион Чемпионов»
Общество, 24.02.2021
Турнир проводился 21 февраля в Иркутске
В Чите призёром турнира среди мастеров автошкол стала девушка
В Чите призёром турнира среди мастеров автошкол стала девушка
Общество, 24.02.2021
В Забайкалье соревновались инструкторы по вождению
В Бурятии запущен двигатель легендарной «Катюши»
В Бурятии запущен двигатель легендарной «Катюши»
Общество, 24.02.2021
Военнослужащие ВВО заканчивают ремонт техники времён Великой Отечественной войны
В Бурятии полицейские поздравили 89-летнего ветерана
В Бурятии полицейские поздравили 89-летнего ветерана
Общество, 24.02.2021
Ивана Янькова поздравили с Днём защитника Отечества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^