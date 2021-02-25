Опубликованы основные статистические данные о деятельности прокуратуры за январь
В январе 2021 года органами прокуратуры Бурятии выявлено 874 нарушения федерального законодательства. Для их устранения внесено 326 представлений, 312 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, в суды направлено 50 исковых заявлений, по материалам проверок возбуждено 8 уголовных дел.
Прокурорами установлено 580 нарушений прав граждан в социальной сфере, 96 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 65 – в области охраны окружающей среды и природопользования, 56 – при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Проверками вскрыто 115 нарушений прав и интересов несовершеннолетних, внесено 34 представления об устранении нарушений закона, в суды направлено 19 исковых заявлений, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 120 должностных лиц.
При производстве следствия и дознания выявлено 573 нарушения закона, в сфере уголовно-правовой регистрации – 1 093. Поставлено на учёт 33 преступления, ранее известных, но по разным причинам не учтённых. Органам предварительного расследования направлено 96 требований, внесено 17 представлений и информаций об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 60 должностных лиц, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
За январь прокуратурой Бурятии выявлено более 800 нарушений закона
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