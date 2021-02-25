Стоимость незаконной спиртосодержащей продукции составила более трёх миллионов
48-летняя жительница Улан-Удэ и её 21-летний сын признаны виновными в незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции.
В судебном заседании установлено, что с сентября 2019 года по июнь 2020 года женщина и её сын, действуя в составе организованной группы, без соответствующей лицензии осуществляли незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными и специальными марками. Стоимость незаконной спиртосодержащей продукции составила 3,79 млн рублей.
Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей, её сыну – в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Изъятая в ходе расследования уголовного дела алкогольная продукция подлежит уничтожению после вступления приговора в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ мать и сын предстали перед судом за производство алкоголя
Общество, Фото:
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