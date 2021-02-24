В Бурятии полицейские поздравили 89-летнего ветерана

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Ивана Янькова поздравили с Днём защитника Отечества



В Закаменском районе Бурятии в День защитника Отечества полицейские навестили ветерана органов внутренних дел Ивана Васильевича Янькова.



Навестить ветерана пришли старший специалист по воспитательной работе кадровой службы ОМВД России по Закаменскому району Алена Квасова и председатель совета ветеранов Светлана Цыденова.



Сотрудники полиции поздравили юбиляра и от имени руководства районного отдела пожелали ему доброго здоровья, душевного тепла и внимания родных и близких. Полицейские вручили ветерану подарки. Иван Васильевич был рад визиту и поблагодарил гостей за поздравления. Он признался, что такое внимание от бывших коллег особенно ценно, рассказали в МВД по Бурятии.



Иван Васильевич Яньков майор милиции в отставке – старший инженер оперативной техники и связи Закаменского РИКа Закаменского РОВД. Иван Васильевич прослужил в правоохранительных органах 25 лет.



Иван Яньков родился 23 декабря 1931 года в селе Михайловка Закаменского района. В годы Великой Отечественной войны он подростком работал паромщиком в колхозе «Имени Сталина». После войны в 1946 году поступил в кооперативный техникум Улан-Удэ, после окончания которого работал в Окинском районе в заготконторе, а затем в Заиграевском районе. Отслужив срочную службу в армии, Иван Васильевич окончил школу офицеров запаса на острове Сахалин, затем школу КГБ СССР в Ленинграде. В 1967 году пришёл работать в органы внутренних дел. Сначала работал в Тункинском РОВД, а после на родине – в Закаменском районе. На заслуженный отдых ушел в звании майора милиции.



Иван Васильевич неоднократно поощрялся руководством МВД по Бурятии, имеет ведомственные награды МВД СССР, России, юбилейные медали.

